बर्बाद फसल हाथ में लेकर यूट्यूबर लीला ने शिवराज मामा से लगाई गुहार

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी। यूट्यूबर लीला साहू ने अपने खेत में जाकर खराब हुई फसल हाथ में लेकर इसका वीडियो साझा करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मदद की गुहार लगाई है। लीला ने कहा कि बेमौसम वर्षा और तेज हवा के कारण धान की बालियां पूरी तरह जमीन पर गिर गई हैं। फसल अब न तो खाने लायक बची है, न ही बाजार में बेचने योग्य।

लीला का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल उन्होंने प्रशासन से सर्वे कर मुआवजा दिलाने की मांग की है। लीला ने कहा कि शिवराज मामा किसानों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहे हैं। अब समय आ गया है कि इस मुश्किल घड़ी में वे अपने किसान भाइयों और बहनों की साथ खड़े हों। सोशल मीडिया पर लीला का यह वीडियो तेजी से बहुप्रसारित हो रहा है। लीला साहू इससे पहले अपने गांव खड्डी खुर्द की कच्ची सड़क को लेकर चर्चा में आई थीं।