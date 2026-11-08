सागर में जिलेटिन और डेटोनेटर के अवैध गोदाम का भंडाफोड़, भूसे में मिले 87 कार्टून

नईदुनिया प्रतिनिधि,सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में बहेरिया थाना क्षेत्र के ग्राम मझगुवां गांव में जिलेटिन विस्फोटक से भरा अवैध गोदाम पकड़ा गया है। पुलिस मौके से विस्फोटकों के अलावा पिकअप वाहन भी जब्त किया गया है। यह विस्फोटक दुलीचंद पटेल के घर के पीछे बने कमरे से बरामद हुआ है।

पुलिस के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि दुलीचंद पटेल भूसे के बीच जिलेटिन राड, डेटोनेटर सहित अन्य विस्फोटक सामग्री छिपाकर अवैध कारोबार कर रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 87 कार्टून में भरी विस्फोटक सामग्री, सुप्रीम प्लेन डेटोनेटर, पीवीसी ट्यूब एसेसरीज (के-22) की आठ पेटियां, इलेक्ट्रानिक डेटोनेटर के सात पैकेट, 22 किलोग्राम सेफ्टी फ्यूज के दो पैकेट और 42 छोटे-बड़े खुले एसटीडी/टीएलडी उपकरण जब्त किए।