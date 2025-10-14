MP में किसान ने मांगा अपना अधिकार, तो तहसीलदार जड़ दिया थप्पड़, Video वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। सागर जिले के देवरी में सोमवार को कृषि उपज मंडी में खाद वितरण के दौरान तहसीलदार प्रीति चौरसिया द्वारा एक किसान को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक खाद वितरण के पहले टोकन लेने के लिए उमड़ी भीड़ में से एक किसान का हाथ लगने पर तहसीलदार प्रीति चौरसिया नाराज हो गई और उन्होंने किसान को थप्पड़ मार दिया। तहसीलदार के इस रवैये से नाराज किसानों ने देवरी में हंगामा किया। एसडीएम मुन्नवर खान ने नाराज किसानों से बातचीत की और उन्हें समझा-बुझाकर मामला शांत कराया।

सागर जिले के देवरी में खाद का टोकन लेने उमड़ी भारी भीड़, तो नाराज तहसीलदार प्रीति चौरसिया ने किसान को जड़ा थप्पड़ pic.twitter.com/NeOc6dTR5l — NaiDunia (@Nai_Dunia) October 14, 2025 थप्पड़ मारने की बात गलत- एसडीएम एसडीएम मुन्नवर खान का कहना है कि मंडी में यूरिया और डीएपी बांटा जा रहा है। कुछ लोग लाइन में लगने के लिए जोर जबरदस्ती कर रहे थे। राजस्व और पुलिस कर्मचारियों ने किसानों को समझा-बुझाकर लाइन में लगने को कहा। इसके बाद टोकन बांटे गए। वहीं एसडीएम का कहना है कि थप्पड़ मारने की बात गलत है।