मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में किसान ने मांगा अपना अधिकार, तो तहसीलदार जड़ दिया थप्पड़, Video वायरल

    MP News: सागर जिले के देवरी में सोमवार को कृषि उपज मंडी में खाद वितरण के दौरान तहसीलदार प्रीति चौरसिया द्वारा एक किसान को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक खाद वितरण के पहले टोकन लेने के लिए उमड़ी भीड़ में से एक किसान का हाथ लगने पर तहसीलदार प्रीति चौरसिया नाराज हो गई और उन्होंने किसान को थप्पड़ मार दिया।

    By Sanjay Pandey
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 04:47:13 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 04:47:13 PM (IST)
    MP में किसान ने मांगा अपना अधिकार, तो तहसीलदार जड़ दिया थप्पड़, Video वायरल
    तहसीलदार ने किसान को मारा थप्पड़, Video वायरल।

    HighLights

    1. सागर जिले के देवरी में खाद का टोकन लेने उमड़ी भारी भीड़
    2. नाराज तहसीलदार प्रीति चौरसिया ने किसान को जड़ा थप्पड़
    3. मैंने हाथ से रोकने का प्रयास किया थप्पड़ नहीं मारा- तहसीलदार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। सागर जिले के देवरी में सोमवार को कृषि उपज मंडी में खाद वितरण के दौरान तहसीलदार प्रीति चौरसिया द्वारा एक किसान को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक खाद वितरण के पहले टोकन लेने के लिए उमड़ी भीड़ में से एक किसान का हाथ लगने पर तहसीलदार प्रीति चौरसिया नाराज हो गई और उन्होंने किसान को थप्पड़ मार दिया। तहसीलदार के इस रवैये से नाराज किसानों ने देवरी में हंगामा किया। एसडीएम मुन्नवर खान ने नाराज किसानों से बातचीत की और उन्हें समझा-बुझाकर मामला शांत कराया।

    थप्पड़ मारने की बात गलत- एसडीएम

    एसडीएम मुन्नवर खान का कहना है कि मंडी में यूरिया और डीएपी बांटा जा रहा है। कुछ लोग लाइन में लगने के लिए जोर जबरदस्ती कर रहे थे। राजस्व और पुलिस कर्मचारियों ने किसानों को समझा-बुझाकर लाइन में लगने को कहा। इसके बाद टोकन बांटे गए। वहीं एसडीएम का कहना है कि थप्पड़ मारने की बात गलत है।


    यह भी पढ़ें- Gwalior पुलिस ने निकाली रंगबाजों की हेकड़ी, कार और हथियार से दिखा रहे थे टशन, पकड़ने पर हाथ जोड़ मांगी माफी

    मैंने किसी को थप्पड़ नहीं मारा- तहसीलदार

    देवरी तहसीलदार प्रीति चौरसिया ने कहा कि कल डबल लाक में खाद वितरण किया जा रहा था। खाद वितरण के दौरान किसानों की भीड़ बहुत हो गई थी। वे उग्र हो गए थे। आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे। वे मेरे हाथ भी टोकन छीनने के प्रयास किया जा रहा था। उसे हाथ से रोका गया है। मेरे द्वारा किसी को थप्पड़ नहीं मारा गया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.