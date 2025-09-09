MP का गजब मामला... मुर्दा समझकर उठा ले जा रही थी पुलिस, तभी उठ खड़ा हुआ नशेड़ी सरपंच

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। खुरई देहात थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम वनखिरिया गांव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां एक व्यक्ति नशे की हालत में पड़ा था। कीचड़ में पड़े इस व्यक्ति के शरीर में कोई हलचल न होने पर प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को एक शव के पड़े होने की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची।

नशे की हालत में पड़ा रहा सरपंच पुलिस ने उस व्यक्ति को कीचड़ से निकाला। होश में आने पर उसकी पहचान बडौली ग्राम पंचायत के सरपंच 34 वर्षीय भरत पिता परमानंद कोरी के रूप में हुई। लोगों ने बताया कि यह व्यक्ति बहुत देर से कीचड़ में पड़ा था। बेसुध होने से शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। इसीलिए हमने अनहोनी की आशंका के चलते पुलिस को सूचना दी।