MP का गजब मामला... मुर्दा समझकर उठा ले जा रही थी पुलिस, तभी उठ खड़ा हुआ नशेड़ी सरपंच

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। खुरई देहात थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम वनखिरिया गांव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां एक व्यक्ति नशे की हालत में पड़ा था। कीचड़ में पड़े इस व्यक्ति के शरीर में कोई हलचल न होने पर प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को एक शव के पड़े होने की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची।
पुलिस ने उस व्यक्ति को कीचड़ से निकाला। होश में आने पर उसकी पहचान बडौली ग्राम पंचायत के सरपंच 34 वर्षीय भरत पिता परमानंद कोरी के रूप में हुई। लोगों ने बताया कि यह व्यक्ति बहुत देर से कीचड़ में पड़ा था। बेसुध होने से शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। इसीलिए हमने अनहोनी की आशंका के चलते पुलिस को सूचना दी।
वहीं पुलिस ने बताया कि भरत पिता परमानंद कोरी शराब का आदि है, लेकिन आज अधिक पी लेने से उसकी यह हालत हो गई। उसे कीचड़ से निकाल कर सुरक्षित घर भेज दिया है, युवक बाड़ौली का सरपंच है। वहीं लोगों का कहना है कि गनीमत रही कि पुलिस सही समय पर पहुंच गई, नहीं तो कीचड़ में पड़े रहने से बड़ी घटना घटित हो सकती थी।