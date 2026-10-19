सागर: पत्नी को भगाने के शक में बेटे ने मां का सिर फोड़ा, लहूलुहान महिला को पड़ोसियों ने पहुंचाया अस्पताल

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। मोतीनगर थाना क्षेत्र में गल्ला मंडी चौराहे के पास पत्नी को भगाने के शक में बेटे ने अपनी मां पर पत्थर से हमला कर दिया। सिर में चोट लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस के अनुसार गल्ला मंडी चौराहा, गढ़ौली खुर्द पेट्रोल पंप के पास रहने वाली गुलाबबाई अहिरवार पति परमलाल अहिरवार तला कोठी में साफ-सफाई का काम करती हैं। शनिवार सुबह करीब सात बजे वह घर से काम पर जा रही थी।

महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित बेटे संतोष अहिरवार के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इसी दौरान गल्ला मंडी चौराहे पर उनका बड़ा बेटा संतोष अहिरवार मिल गया। उसने मां पर अपनी पत्नी को भगाने का आरोप लगाया।

पत्थर से किया हमला

गुलाबबाई ने कहा कि उन्होंने किसी को नहीं भगाया, बल्कि उसकी पत्नी खुद गई है। इस बात पर संतोष ने वहां पड़ा पत्थर उठाकर मां के सिर पर मार दिया।

चोट लगने से उनके सिर से खून निकलने लगा और चक्कर आने पर वह जमीन पर गिर गईं। गिरने से उनके दोनों हाथों में भी चोटें आईं। घटना के बाद आरोपित बेटा मौके से भाग गया।

स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घायल महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां महिला के बयान दर्ज किए गए। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।