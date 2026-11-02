हाईवे पर घायल मिला बाघ, वीडियो बनाते रहे लोग, टाइगर रिजर्व टीम ने किया रेस्क्यू; भीड़ से लगा जाम

नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर। गौरझामर थाना क्षेत्र में सोमवार को नेशनल हाइवे-44 पर ग्राम बिजोरा के पास एक बाघ घायल अवस्था में बैठा मिला। सड़क किनारे पत्थरों के बीच बैठे बाघ को देखकर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। लोग अपने मोबाइल से उसकी तस्वीरें और वीडियो बनाने लगे। इससे हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।

बाघ घायल था और भागने में असमर्थ जानकारी के अनुसार देवरी-सागर मार्ग पर बिजोरा के गुरूचौपड़ा तिगड्डे के पास लोगों ने बाघ को देखा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाघ घायल था और भागने में असमर्थ नजर आ रहा था। देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालक भी रुककर बाघ को देखने लगे।