नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बमोरी बीका में देर रात तीर्थ यात्रियों से भरी मिनी बस आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में एक बुजुर्ग तीर्थ यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। इनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। टक्कर इतनी भीषण थी कि मिनी बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

मथुरा-वृंदावन से लौट रही थी बस



