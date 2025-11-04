मेरी खबरें
    MP: सागर में अंडा का ठेला लगाने वाले मुस्लिम युवक ने मंदिर में की तोड़फोड़, हिंदू संगठनों ने किया चक्काजाम

    मध्य प्रदेश के सागर शहर के दो मुस्लिम बहुत मोहल्लों से हिंदू परिवारों के पलायन की खबरों के बीच एक और मामला सामने आया है। यहां अंडा का ठेला लगाने वाले एक मुस्लिम युवक वाहिद मुकेरी ने मंदिर में तोड़फोड़ की।

    By Vishnu soni
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 04 Nov 2025 01:06:14 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 04 Nov 2025 01:06:14 AM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। मध्य प्रदेश के सागर शहर के दो मुस्लिम बहुत मोहल्लों से हिंदू परिवारों के पलायन की खबरों के बीच एक और मामला सामने आया है। यहां अंडा का ठेला लगाने वाले एक मुस्लिम युवक वाहिद मुकेरी ने मंदिर में तोड़फोड़ की। इससे मंदिर की जलहरी टूट गई।

    हिंदू संगठनों ने किया चक्काजाम

    घटना से आक्रोशित हिंदू संगठनों के लोग सड़क पर उतर आए और चक्काजाम कर दिया। हंगामे के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर मंदिर के आसपास से अंडे-मांस की दुकानों को हटा दिया है। प्रदर्शनकारी आरोपित का मकान तोड़ने की मांग पर अड़े हुए हैं।


    आरोपी गिरफ्तार

    एएसपी सागर लोकेश सिन्हा ने कहा कि तोड़फोड़ के आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपित सिरफिरा प्रतीत हो रहा है। उसने ऐसा क्यों किया, क्या यह किसी साजिश का हिस्सा है, इसकी जांच की जा रही है। लोगों को समझाइश दी गई है और वर्तमान में क्षेत्र का माहौल पूर्णतः शांतिपूर्ण है।

