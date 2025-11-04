MP: सागर में अंडा का ठेला लगाने वाले मुस्लिम युवक ने मंदिर में की तोड़फोड़, हिंदू संगठनों ने किया चक्काजाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। मध्य प्रदेश के सागर शहर के दो मुस्लिम बहुत मोहल्लों से हिंदू परिवारों के पलायन की खबरों के बीच एक और मामला सामने आया है। यहां अंडा का ठेला लगाने वाले एक मुस्लिम युवक वाहिद मुकेरी ने मंदिर में तोड़फोड़ की। इससे मंदिर की जलहरी टूट गई।

हिंदू संगठनों ने किया चक्काजाम घटना से आक्रोशित हिंदू संगठनों के लोग सड़क पर उतर आए और चक्काजाम कर दिया। हंगामे के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर मंदिर के आसपास से अंडे-मांस की दुकानों को हटा दिया है। प्रदर्शनकारी आरोपित का मकान तोड़ने की मांग पर अड़े हुए हैं।