    MP: महिला कोच को खाना मांगना पड़ा भारी, टीम मैनेजर ने जमीन पर पटककर पीटा, दीं गालियां

    By Devendra Samadhiya
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 04 Nov 2025 12:43:11 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 04 Nov 2025 12:43:11 AM (IST)
    1. जनरल मैनेजर और महिला कोच के बीच जमकर विवाद
    2. खाना मांगने पर महिला कोच के साथ की गई मारपीट

    नईदुनिया प्रतिनिधि, शिवपुरी। 69वीं राज्यस्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए शिवपुरी पहुंची सागर महिला क्रिकेट टीम के जनरल मैनेजर और महिला कोच के बीच जमकर विवाद हुआ। रविवार रात फिजिकल कॉलेज में टीम मैनेजर ने खिलाड़ियों के लिए खाना मांगने पर न सिर्फ महिला कोच को गालियां दीं, बल्कि जमीन पर पटक कर मारपीट भी की। महिला कोच की शिकायत पर पुलिस ने उनके खिलाफ प्रकरण कायम कर विवेचना शुरू की है।

    खाना उपलब्ध नहीं करवाया

    सागर संभाग की महिला क्रिकेट टीम का 2 नवंबर को मैच था। दोपहर एक बजे उन्हें खाना दिया जाना था, लेकिन टीम प्रबंधक ने उन्हें भोजन उपलब्ध नहीं करवाया। शाम 6:30 बजे वह फिजिकल कॉलेज की मैस में पहुंचीं तो पानी जैसी दाल और थोड़े से चावल उपलब्ध करवाए गए। रोटियां मांगने पर मना कर दिया गया।


    मारपीट की गई

    इस पर महिला कोच शिवानी पत्नी विनय प्रताप सिंह ठाकुर (27) ने विरोध दर्ज कराया तो विवाद शुरू हो गया। शिवानी के अनुसार, उन्होंने दल प्रबंधन विवेकदत्त शर्मा से रात का खाना पैक कराने की मांग की थी, जिस पर उन्होंने गालियां देते हुए मारपीट शुरू कर दी। धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। शिवानी के गले और हाथों में चोटें आई हैं। महिला क्रिकेट खिलाड़ी अश्वनी जक्कल और दिव्यांशी विश्वकर्मा ने बीचबचाव कर दोनों को अलग कराया।

    महिला टीम के साथ पति को लेकर आईं

    कोच विवेक दत्त शर्मा का आरोप है कि कोच शिवानी ठाकुर अपने पति विनय प्रताप सिंह ठाकुर को लेकर आई हैं, जो कि अवैधानिक है। 2 नवंबर को इस पर आपत्ति जताते हुए महिला खिलाड़ियों के साथ विनय को रोकने के लिए मना किया था। इसी बात से नाराज होकर उन्होंने झूठा बवंडर खड़ा किया है। विवेकदत्त के अनुसार, उन्होंने महिला कोच की शिकायत भोपाल में दर्ज करवाई है।

