सागर में डेढ़ लाख की रिश्वत लेते PHE विभाग का अधिकारी रंगे हाथों पकड़ा, लोकायुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। शैलेश कुमार ठेकेदार के बिल भुगतान के एवज में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के मुख्य अधिकारी एसएल बाथम को बुधवार दोपहर डेढ़ लाख रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने पकड़ा।

आरोपी ने अपने ड्राइवर फूल सिंह यादव के माध्यम से कार में डेढ़ लाख रुपए लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सागर के मुख्य कार्यालय के बाहर हुआ ट्रैप।