नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर। कैंट थाना क्षेत्र में रेलवे गेट क्रमांक 26 के ओवरब्रिज के नीचे महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। चरित्र संदेह पर पति ने ही महिला की गला दबाकर हत्या कर उसकी पहचान मिटाने के लिए बड़ा-सा पत्थर उसके सिर पर पटक दिया था। विवेचना के दौरान शहर के प्रमुख मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची।

पुलिस ने 62 वर्षीय ऑटो चालक पति दौलतराम उर्फ ऋषभ कुमार अहिरवार को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल करीब 3.5 किलो वजनी खून से सना पत्थर भी बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार 16 नवंबर की रात कैंट थाना पुलिस को रेलवे गेट क्रमांक 26 के ओवरब्रिज के नीचे चिरई कॉलोनी के पास एक महिला की हत्या की सूचना मिली थी।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो मृतका की पहचान शांतिबाई अहिरवार के रूप में हुई। मामले में कैंट थाना पुलिस ने धारा 103(1) बीएनएस के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। शनि मंदिर के पास भिक्षावृत्ति करती थी महिला कैंट थाना प्रभारी रोहित डोंगरे ने बताया कि महिला शनि मंदिर के पास भिक्षावृत्ति करती थी। आरोपी को पता था कि वह कबूला पुल और शनि मंदिर के आसपास घूमती रहती है। घटना की रात वह महिला को बातचीत करने के बहाने अपने ऑटो में बैठाकर ले गया था। पुलिस ने रेलवे स्टेशन, शनि मंदिर, भगवानगंज तिराहा, चौकसे चौराहा सहित शहर के प्रमुख स्थानों पर लगे 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। इनमें आरोपी महिला को ऑटो में ले जाते हुए दिखाई दिया। फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंच गई।