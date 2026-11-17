नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। जहरीली और अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बंडा क्षेत्र के ग्राम मझगुआ में एक बंद मकान से 59 पेटी देशी और विदेशी शराब जब्त की है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत 4,01,680 रुपये बताई गई है।

बंद मकान का ताला तोड़कर की गई जब्ती जानकारी के अनुसार, 16 नवंबर को कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के आदेश और सहायक आबकारी आयुक्त वंदना पांडे के निर्देशन में टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम मझगुआ में नितिन उर्फ शालू लोधी के बंद मकान पर दबिश दी। मकान का ताला तोड़कर तलाशी लेने पर वहां से 5 पेटी मैकडॉवेल नंबर-1 व्हिस्की, 19 पेटी मैकडडावेल नंबर-1 रम, 2 पेटी सागर गोल्ड व्हिस्की और 33 पेटी देशी मसाला शराब बरामद हुई। कुल 59 पेटियों में 531 बल्क लीटर शराब रखी हुई थी।