सागर में निगमायुक्त ने लाल रंग से लिखवाया, इस कुएं और हैंडपंप का जल पीने योग्य नहीं, इसलिए इसका उपयोग न करें

नवदुनिया प्रतिनिधि, सागर। नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने नगर निगम, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, सीवर प्रोजेक्ट एवं एमपीयूडीसी के अधिकारियों के साथ नगर के जलस्रोताें की जांच की। इस दौरान उन्होंने जवाहरगंज भीतर बाजार स्थित शीतला माता मंदिर के पास पहुंचकर समक्ष में पानी की गुणवत्ता की जांच करवाई। इसमें बड़ी मात्रा में अम्लीय गंदे पानी की मात्रा पाई गई।

गौरतलब है कि जवाहर वार्ड में इन कुओं व हैंडपंप का बहुत से लोग उपयोग करते हैं। निगमायुक्त ने तत्काल लाल रंग से नागरिकों की जानकारी के लिए लिखवाया कि इस कुएं एवं हैंडपंप का जल पीने योग्य नहीं है। इसलिए कोई भी व्यक्ति इसका उपयोग न करें।