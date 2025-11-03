सिविल सर्जन के चेहरे पर शिवसैनिकों ने कालिख पोती, चार गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी। शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे और उनके साथियों ने सोमवार को सिविल सर्जन डॉ. एसबी खरे (64) के चेहरे पर कालिख पोत दी। उन पर निजी क्लीनिक चलाने का आरोप लगाया है। घटना से आहत सिविल सर्जन ने नौकरी छोड़ने की धमकी दी है। वहीं सीएमएचओ डॉ. बबिता खरे ने भी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कहा कि जब कार्रवाई नहीं हो जाती आपातकाल सेवाएं छोड़कर जिले में सभी स्वास्थ्य सेवाएं ठप रहेंगी।

एक शिवसैनिक की उपचार के दौरान मौत पुलिस ने मामले में एफआइआर दर्ज कर विवेक पांडे समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दिव्य प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक, सीधी जिला अस्पताल में कुछ दिन पहले एक शिवसैनिक की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। शिवसेना ने इस पर सिविल सर्जन समेत डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध जताया था।