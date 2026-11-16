घर का गेट खोलते ही उड़े होश... 6 फीट के खूंखार मगरमच्छ से आमना-सामना, वन विभाग ने जाल बिछाकर पकड़ा

नवदुनिया प्रतिनिधि, देवरी। महाराजपुर में सोमवार रात उस समय लोगों की चिंता बढ़ गई, जब छह फीट लंबा मगरमच्छ एक मकान के गेट तक पहुंच गया। रात करीब 12 बजे संतू राजौरिया के मकान के सामने मगरमच्छ दिखाई दिया। उसे गेट की ओर बढ़ते देख सरपंच प्रतिनिधि संतोष सोनी को सूचना दी गई। उन्होंने दक्षिण वनमंडल के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी।

डेढ़ बजे जाल में फंसा मगरमच्छ, टाइगर रिजर्व की नदी में छोड़ा गया इसके बाद वन विभाग की टीम रात करीब एक बजे मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू शुरू किया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद रात डेढ़ बजे टीम ने उसे जाल में फंसा लिया। इस तरह सूचना मिलने से लेकर मगरमच्छ को पकड़ने तक करीब डेढ़ घंटे का समय लगा। रेस्क्यू के बाद उसे रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व की नदी में सुरक्षित छोड़ दिया गया।