सागर में ईद मिलाद उन नबी के जुलूस में लगे 'सिर तन से जुदा' के नारे, पुलिस ने दर्ज की FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। मध्य प्रदेश के सागर में ईद मिलाद उन नबी की पूर्वसंध्या पर गुरुवार को निकाले गए जुलूस में सिर तन से जुदा के नारे लगाए जाने का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ। इस पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने में शिकायत की। पुलिस ने कहा कि जुलूस का नेतृत्व कर रहे लोगों की पहचान की जा रही है।

तीन लोगों पर केस दर्ज तीन नामजद समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश सिन्हा ने बताया कि ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर कांग्रेस नेता पम्मा कुरैशी और फिरदौश कुरैशी के नेतृत्व में गाजे-बाजे के साथ जुलूस निकाला गया, जिसमें हाथों में झंडा लिए बाइक सवार भी थे। यह जुलूस जैसे ही शहर के प्रमुख स्थल तीनबत्ती पर पहुंचा तो यहां वाहन रोककर जमकर नारेबाजी की गई।