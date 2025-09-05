मेरी खबरें
    सागर में ईद मिलाद उन नबी के जुलूस में लगे 'सिर तन से जुदा' के नारे, पुलिस ने दर्ज की FIR

    MP News: मध्य प्रदेश के सागर में ईद मिलाद उन नबी की पूर्वसंध्या पर गुरुवार को निकाले गए जुलूस में सिर तन से जुदा के नारे लगाए जाने का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ। इस पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने में शिकायत की। पुलिस ने कहा कि जुलूस का नेतृत्व कर रहे लोगों की पहचान की जा रही है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 05 Sep 2025 10:06:41 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Sep 2025 10:06:41 PM (IST)
    सागर में ईद मिलाद उन नबी के जुलूस में लगे 'सिर तन से जुदा' के नारे

    HighLights

    1. जुलूस में सिर तन से जुदा के नारे लगाए
    2. हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध
    3. पुलिस ने मामले में दर्ज की FIR

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। मध्य प्रदेश के सागर में ईद मिलाद उन नबी की पूर्वसंध्या पर गुरुवार को निकाले गए जुलूस में सिर तन से जुदा के नारे लगाए जाने का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हुआ। इस पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने में शिकायत की। पुलिस ने कहा कि जुलूस का नेतृत्व कर रहे लोगों की पहचान की जा रही है।

    तीन लोगों पर केस दर्ज

    तीन नामजद समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश सिन्हा ने बताया कि ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर कांग्रेस नेता पम्मा कुरैशी और फिरदौश कुरैशी के नेतृत्व में गाजे-बाजे के साथ जुलूस निकाला गया, जिसमें हाथों में झंडा लिए बाइक सवार भी थे। यह जुलूस जैसे ही शहर के प्रमुख स्थल तीनबत्ती पर पहुंचा तो यहां वाहन रोककर जमकर नारेबाजी की गई।

    लगे 'सिर तन से जुदा' जैसे भड़काऊ नारे

    इसमें 'सिर तन से जुदा' जैसे भड़काऊ नारे लगाए जाने की शिकायत मिली है। इस मामले में फिरदौश कुरैशी, पम्मा कुरैशी, शहबाज एवं अन्य लोगों पर डीजे माइक के माध्यम से धार्मिक नारा लगाकर धार्मिक समुदायों के बीच वैमनन्य फैलाने, दूसरे धर्मो की धार्मिक भावनाएं आहत करने, नफरत फैलाने का प्रकरण कायम किया है।

