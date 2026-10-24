सागर: सिर दर्द से परेशान छात्र ने कॉलेज बिल्डिंग से लगाई छलांग; मौत से पहले भाई को भेजी थी ऑडियो रिकॉर्डिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। सिरोंजा स्थित स्वामी विवेकानंद कॉलेज में शुक्रवार सुबह बीबीए द्वितीय सेमेस्टर के 19 वर्षीय छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्र ने घटना से कुछ देर पहले अपने बड़े भाई को ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी थी, जिसमें उसने बीमारी से परेशान होने की बात कहते हुए आत्महत्या करने की बात कही थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

ऑडियो भेजकर मांगी माफी

पुलिस के अनुसार मृतक प्रद्युम्न मिश्रा पिता स्व. देवेंद्र कुमार बीबीए द्वितीय सेमेस्टर का छात्र था। शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे वह कॉलेज पहुंचा और सुबह 9:21 बजे बड़े भाई चैतन्य के मोबाइल पर ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी। इसमें उसने बीमारी से परेशान होने और शरीर में अंदरूनी दर्द होने की बात कहते हुए परिवार से माफी मांगी थी।