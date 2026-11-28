नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। टीकमगढ़-सागर रोड पर सिमरिया नरवा के बीच बगरोही टीक के पास शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे ट्रक और बोलेरो की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बोलेरो सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहगढ़ में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सागर रेफर किया गया।

ओवरटेक करते समय हादसा जानकारी के अनुसार बोलेरो सवार तीन लोग होशंगाबाद से लौट रहे थे। इसी दौरान ओवरटेक करते समय उनकी बोलेरो सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार लोग अंदर फंस गए। ट्रक में राखड़ जैसी सामग्री भरी हुई थी। दोनों वाहन आपस में फंस गए थे, जिन्हें क्रेन की मदद से अलग किया गया।