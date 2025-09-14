खुरई के पास नरेन नदी में नहाने गए दो किशोर डूबे, एक का शव मिला, दूसरी की तलाश जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। खुरई शहरी थाना क्षेत्र की नरेन नदी में नहाने एक दो बच्चे रविवार को डूब गए। इसमें से एक बच्चे का शव मिल गया। दूसरे की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार खुरई के सागर नाका यादव गली निवासी 13 वर्षीय मयंक यादव नदी में नहा रहा था। वह अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे बचाने के लिए 17 वर्षीय हर्ष यादव ने नदी में छलांग लगा दी। हर्ष भी पानी की तेज धार में बह गया।

हर्ष यादव ने लिया था सागर ITI में प्रवेश मौके पर मौजूद तीन अन्य साथी डर कर भाग गए। उन्होंने घर जाकर स्वजन को घटना की जानकारी दी। दोपहर करीब 12 बजे परिजन घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मयंक यादव दयानंद सरस्वती स्कूल की कक्षा 5 में पढ़ता था। वही हर्ष यादव ने सागर आईटीआई में प्रवेश लिया था। रविवार होने के कारण उसका अवकाश था और वह घर पर ही थे। तभी अन्य लड़कों के साथ नहाने के लिए नदी पर पहुंचे थे।