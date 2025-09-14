खुरई के पास नरेन नदी में नहाने गए दो किशोर डूबे, एक का शव मिला, दूसरी की तलाश जारी

मेरी खबरें
    By Sanjay Pandey
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 05:55:30 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 05:55:30 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। खुरई शहरी थाना क्षेत्र की नरेन नदी में नहाने एक दो बच्चे रविवार को डूब गए। इसमें से एक बच्चे का शव मिल गया। दूसरे की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार खुरई के सागर नाका यादव गली निवासी 13 वर्षीय मयंक यादव नदी में नहा रहा था। वह अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे बचाने के लिए 17 वर्षीय हर्ष यादव ने नदी में छलांग लगा दी। हर्ष भी पानी की तेज धार में बह गया।

    हर्ष यादव ने लिया था सागर ITI में प्रवेश

    मौके पर मौजूद तीन अन्य साथी डर कर भाग गए। उन्होंने घर जाकर स्वजन को घटना की जानकारी दी। दोपहर करीब 12 बजे परिजन घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मयंक यादव दयानंद सरस्वती स्कूल की कक्षा 5 में पढ़ता था। वही हर्ष यादव ने सागर आईटीआई में प्रवेश लिया था। रविवार होने के कारण उसका अवकाश था और वह घर पर ही थे। तभी अन्य लड़कों के साथ नहाने के लिए नदी पर पहुंचे थे।

    दूसरे नाबालिग की तलाश जारी

    जानकारी के मुताबिक चार घंटे की मशक्कत के बाद हर्ष यादव का शव भी एसडीआरएफ की टीम को बाहर निकाला। वहीं दूसरे नाबालिग की तलाश जारी है। खुरई देहात थाना प्रभाारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू आपरेशन शुरू किया। गोताखोरों को मयंक यादव का शव मिल गया। हर्ष की तलाश काफी देर तक की।

    रतौना गांव के तालाब में मिला युवक का शव

    इधन सागर नगर के मोतीनगर थाना क्षेत्र के रतौना गांव के पास तालाब में एक युवक का शव मिला। शव देखकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तालाब की गहराई ज्यादा होने के कारण शव को बाहर नहीं निकाल सके। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, जिसने बोट के सहारे रेस्क्यू कर शव को तालाब से बाहर निकालकर पुलिस को सौंप दिया।

    युवक की मौत के कारणों की जांच जारी

    पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान शरद चढ़ार (18) साल निवासी रतौना के रूप में हुई है। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम कराया और स्वजन को सौंप दिया। मामले में मर्ग कायम कर जांच में लिया है। मोतीनगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपूत ने बताया कि युवक की मौत के कारणों की जांच की जा रही है।

