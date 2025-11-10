मेरी खबरें
    MP के सागर में उल्टी-दस्त का कहर, दो की मौत से मचा हड़कंप, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

    सागर जिले के देवरी जनपद की गुगवारा ग्राम पंचायत के पड़रई गांव में उल्टी-दस्त की बीमारी ने कहर बरपा दिया है। गांव में अचानक कई लोग बीमार पड़ गए, जिनमें दो लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में चार वर्षीय बच्चा कृष्णा और गर्भवती महिला मनीषा शामिल हैं। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया।

    By Sanjay Pandey
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 10 Nov 2025 04:49:05 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 10 Nov 2025 04:49:05 PM (IST)
    MP के सागर में उल्टी-दस्त का कहर, दो की मौत से मचा हड़कंप, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट
    MP News: सागर के जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों का उपचार करते कर्मचारी।

    1. स्वास्थ्य शिविर लगाया गया।
    2. जलस्रोतों में दवा छिड़काव।
    3. गर्भवती महिला की मृत्यु।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर: मध्य-प्रदेश के सागर जिले के देवरी जनपद की गुगवारा ग्राम पंचायत के पड़रई गांव में उल्टी-दस्त का प्रकोप फैलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। गांव में कई लोग बीमार हो गए हैं, जिनमें से दो लोगों की मौत हो चुकी है। बीमार लोगों को देवरी और सागर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, उल्टी-दस्त से पीड़ित चार वर्षीय कृष्णा और 28 वर्षीय मनीषा को अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। बताया गया है कि मनीषा गर्भवती थी।

    गांव में लगातार नए मरीज सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम तुरंत सक्रिय हुई। विभाग ने गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाकर जांच शुरू कर दी है। मौके पर आधा दर्जन से अधिक स्वास्थ्यकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही जल स्रोतों में दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।


