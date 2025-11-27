गंगासागर मेले में 20 साल पहले लापता MP की महिला बांग्लादेश में मिली

नईदुनिया प्रतिनिधि। करीब 20 साल पहले बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में गंगासागर मेले में लापता हुई मध्य प्रदेश के सागर जिले की महिला रतिया अहिरवार (75) का बांग्लादेश के चांपाई नवाबगंज जिले में होने का पता चला है। वह अपने पति और गांव वालों के साथ मेले में मकर संक्रांति स्नान के लिए आई थी। मेले में अधिक भीड़ के कारण वह खो गई। परिवार वालों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका पता नहीं चला। वह मानसिक रूप से भी बीमार थी, जिस कारण बांग्लादेश पहुंच गई।

सागर... सागर बोलती थी महिला माना जा रहा है कि किसी अन्य तीर्थयात्री के साथ वह सीमा पार चली गई थी। हाल में बांग्लादेश के हैम रेडियो के सदस्य अब्दुल गनी फितु को सूचना मिली कि बांग्लादेश के चांपाई नवाबगंज जिले के गोलाबाड़ी में एक बूढी औरत है जो सिर्फ सागर...सागर बोलती है। उन्होंने यह जानकारी वेस्ट बंगाल हैम रेडियो क्लब के सचिव अंबरिश नाग विश्वास और सदस्य दिबस मंडल को दी। नाग ने बताया कि 18 दिन की लगातार कोशिश के बाद पता चला कि वह सागर जिले के बंडा थाना क्षेत्र के खजरा भेदा गांव की रहने वाली है।