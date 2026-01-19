भैंस चराने गई 17 वर्षीय किशोरी घर वापस नहीं लौटी, परिजन ढूंढने पहुंचे तो... मैहर के जंगल से रहस्यमय ढंग से हुई गायब

नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर : मैहर जिले के थाना ताला क्षेत्र से एक किशोरी के रहस्यमय ढंग से लापता होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में किशोरी के परिजनों ने थाना ताला पहुंचकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई है। मैहर जिले के थाना ताला क्षेत्र से एक 17 वर्षीय किशोरी दुर्गा यादव रहस्यमय ढंग से लापता हो गई है। किशोरी भैंस चराने जंगल पपड़ा पहाड़ गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।
फरियादी ने पुलिस को बताया कि दिनांक 17 जनवरी 2026 को वह अपनी पत्नी के साथ मुकुंदपुर अस्पताल दवाई कराने के लिए घर से निकले थे। घर से निकलते समय उन्होंने अपनी 17 वर्ष 06 माह 03 दिन की बेटी दुर्गा यादव को भैंसों को चराने के लिए जंगल पपड़ा पहाड़ की ओर भेजा था। बताया गया कि दुर्गा सुबह करीब 10 बजे भैंसों को लेकर जंगल गई थी।
परिजन जब शाम करीब 5 बजे अस्पताल से लौटकर घर पहुंचे तो बड़ी बेटी ने बताया कि दुर्गा यादव अभी तक भैंसों को लेकर वापस नहीं आई है। इसके बाद परिवार के लोग उसकी तलाश में जंगल पपड़ा पहाड़ पहुंचे।
परिजनों ने जंगल में खोजबीन की तो भैंसें चरती हुई मिल गईं, लेकिन दुर्गा यादव का कहीं कोई पता नहीं चला। इसके बाद स्वजनों ने आसपास के क्षेत्रों, जंगलों और रिश्तेदारों के यहां भी तलाश की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा।
फरियादी ने पुलिस को बताया कि दुर्गा यादव के पास मोबाइल फोन भी नहीं है, जिसके कारण उससे संपर्क नहीं किया जा सका। परिजनों ने आशंका जताई है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किशोरी को बहला-फुसलाकर कहीं ले जाया गया हो सकता है।
मामले की सूचना मिलते ही थाना ताला पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है और किशोरी की तलाश के लिए विवेचना शुरू कर दी गई है। एसडीओपी स्वयं मामले की निगरानी कर रही हैं। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में खोज अभियान चला रही है और सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।