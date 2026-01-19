भैंस चराने गई 17 वर्षीय किशोरी घर वापस नहीं लौटी, परिजन ढूंढने पहुंचे तो... मैहर के जंगल से रहस्यमय ढंग से हुई गायब

नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर : मैहर जिले के थाना ताला क्षेत्र से एक किशोरी के रहस्यमय ढंग से लापता होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में किशोरी के परिजनों ने थाना ताला पहुंचकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई है। मैहर जिले के थाना ताला क्षेत्र से एक 17 वर्षीय किशोरी दुर्गा यादव रहस्यमय ढंग से लापता हो गई है। किशोरी भैंस चराने जंगल पपड़ा पहाड़ गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

अस्पताल जाने के दौरान घर से भेजी गई थी जंगल फरियादी ने पुलिस को बताया कि दिनांक 17 जनवरी 2026 को वह अपनी पत्नी के साथ मुकुंदपुर अस्पताल दवाई कराने के लिए घर से निकले थे। घर से निकलते समय उन्होंने अपनी 17 वर्ष 06 माह 03 दिन की बेटी दुर्गा यादव को भैंसों को चराने के लिए जंगल पपड़ा पहाड़ की ओर भेजा था। बताया गया कि दुर्गा सुबह करीब 10 बजे भैंसों को लेकर जंगल गई थी।

शाम तक नहीं लौटी किशोरी परिजन जब शाम करीब 5 बजे अस्पताल से लौटकर घर पहुंचे तो बड़ी बेटी ने बताया कि दुर्गा यादव अभी तक भैंसों को लेकर वापस नहीं आई है। इसके बाद परिवार के लोग उसकी तलाश में जंगल पपड़ा पहाड़ पहुंचे। जंगल में मिलीं भैंसें, किशोरी गायब परिजनों ने जंगल में खोजबीन की तो भैंसें चरती हुई मिल गईं, लेकिन दुर्गा यादव का कहीं कोई पता नहीं चला। इसके बाद स्वजनों ने आसपास के क्षेत्रों, जंगलों और रिश्तेदारों के यहां भी तलाश की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा।