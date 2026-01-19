मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भैंस चराने गई 17 वर्षीय किशोरी घर वापस नहीं लौटी, परिजन ढूंढने पहुंचे तो... मैहर के जंगल से रहस्यमय ढंग से हुई गायब

    मैहर जिले के थाना ताला क्षेत्र से एक किशोरी के लापता होने का मामला सामने आने से इलाके में सनसनी फैल गई है। जंगल पपड़ा पहाड़ की ओर भैंस चराने गई किशोरी ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 07:58:21 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 07:58:21 PM (IST)
    भैंस चराने गई 17 वर्षीय किशोरी घर वापस नहीं लौटी, परिजन ढूंढने पहुंचे तो... मैहर के जंगल से रहस्यमय ढंग से हुई गायब
    17 वर्षीय बेटी का नहीं चला सुराग, परिजनों ने जताई बहला-फुसलाकर ले जाने की आशंका। (AI Generated Image)

    HighLights

    1. थाना ताला क्षेत्र से 17 वर्षीय किशोरी लापता
    2. 17 जनवरी 2026 को जंगल गई थी भैंस चराने
    3. पपड़ा पहाड़ जंगल में मिलीं भैंसें, किशोरी नहीं

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर : मैहर जिले के थाना ताला क्षेत्र से एक किशोरी के रहस्यमय ढंग से लापता होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में किशोरी के परिजनों ने थाना ताला पहुंचकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई है। मैहर जिले के थाना ताला क्षेत्र से एक 17 वर्षीय किशोरी दुर्गा यादव रहस्यमय ढंग से लापता हो गई है। किशोरी भैंस चराने जंगल पपड़ा पहाड़ गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

    अस्पताल जाने के दौरान घर से भेजी गई थी जंगल

    फरियादी ने पुलिस को बताया कि दिनांक 17 जनवरी 2026 को वह अपनी पत्नी के साथ मुकुंदपुर अस्पताल दवाई कराने के लिए घर से निकले थे। घर से निकलते समय उन्होंने अपनी 17 वर्ष 06 माह 03 दिन की बेटी दुर्गा यादव को भैंसों को चराने के लिए जंगल पपड़ा पहाड़ की ओर भेजा था। बताया गया कि दुर्गा सुबह करीब 10 बजे भैंसों को लेकर जंगल गई थी।


    शाम तक नहीं लौटी किशोरी

    परिजन जब शाम करीब 5 बजे अस्पताल से लौटकर घर पहुंचे तो बड़ी बेटी ने बताया कि दुर्गा यादव अभी तक भैंसों को लेकर वापस नहीं आई है। इसके बाद परिवार के लोग उसकी तलाश में जंगल पपड़ा पहाड़ पहुंचे।

    जंगल में मिलीं भैंसें, किशोरी गायब

    परिजनों ने जंगल में खोजबीन की तो भैंसें चरती हुई मिल गईं, लेकिन दुर्गा यादव का कहीं कोई पता नहीं चला। इसके बाद स्वजनों ने आसपास के क्षेत्रों, जंगलों और रिश्तेदारों के यहां भी तलाश की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा।

    मोबाइल नहीं होने से संपर्क संभव नहीं

    फरियादी ने पुलिस को बताया कि दुर्गा यादव के पास मोबाइल फोन भी नहीं है, जिसके कारण उससे संपर्क नहीं किया जा सका। परिजनों ने आशंका जताई है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा किशोरी को बहला-फुसलाकर कहीं ले जाया गया हो सकता है।

    पुलिस ने शुरू की जांच

    मामले की सूचना मिलते ही थाना ताला पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है और किशोरी की तलाश के लिए विवेचना शुरू कर दी गई है। एसडीओपी स्वयं मामले की निगरानी कर रही हैं। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में खोज अभियान चला रही है और सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.