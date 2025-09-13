MP News: इंटरनेट पर सर्च किया "सुसाइड कैसे करें" और मध्यप्रदेश के 18 साल के छात्र ने लगा ली फांसी

नईदुनिया,मैहर। जिला के अमरपाटन थाना क्षेत्र अंतर्गत अमरपट्टन-सतना रोड स्थित राजा मैरिज गार्डन के पास शुक्रवार सुबह एक 18 वर्षीय छात्र ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्राथमिक जांच व पंचनामा कार्रवाई की है और शव को आगे की कार्रवाई के लिए मर्चुरी भेजा गया। मृतक की पहचान स्वयंम चौधरी के रूप में हुई है। वह आर्या कम्प्यूटर्स संचालक जितेंद्र आर्या के पुत्र थे और नीट की तैयारी कर रहे थे।

पुलिस ने क्या कहा पुलिस सूत्रों के अनुसार, मृतक ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें उसने निजी कारणों का जिक्र करते हुए असंतोष और अनचाही परिस्थितियों का हवाला दिया है। प्रारम्भिक जानकारी में यह भी मिला है कि उसने इंटरनेट पर आत्महत्या के बारे में कई बार सर्च किया था। पुलिस इस सिलसिले में डिजिटल फुटप्रिंट की भी पड़ताल कर रही है। परिजनों ने भी बताया कि वह कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान नजर आ रहा था; मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया गया है।