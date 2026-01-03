डेढ़ दशक बाद मिला टिटनेस का मरीज, 19 साल के युवक को कील के चुभने से हुआ संक्रमण, ICU में भर्ती

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। जिला अस्पताल में एक दशक के बाद रेयर बीमारी टिटनेस का मरीज मिला। मरीज को उपचार के लिए आईसीयू में भर्ती कराया गया है। मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। टिटनेस के बैक्टीरिया फैलने से मरीज का शरीर अकड़ गया है और उसका मुंह भी खुलना बंद हो गया है।

नली लगाकर दिया जा रहा तरल पदार्थ मरीज को फिलहाल नाक में नली लगाकर तरल पदार्थ दिया जा रहा है। चिकित्सकों के मुताबिक पन्ना जिले के सरसा गांव निवासी लोकेंद्र सिंह (19) मंगलुरु में रहकर सटरिंग का कार्य करता था। एक सप्ताह पहले कार्य के दौरान उसके पांव में एक कील चुभ गई थी।