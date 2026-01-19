मेरी खबरें
    मैहर में आठवीं की छात्रा से दरिंदगी, पहाड़ी पर ले जाकर किया दुष्कर्म, भीड़ ने पत्थर मारकर बचाई जान

    Satna Crime: मध्य प्रदेश के मैहर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। गनीमत यह रही कि ऐन ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 06:58:48 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 06:58:48 PM (IST)
    मैहर में आठवीं की छात्रा से दरिंदगी, पहाड़ी पर ले जाकर किया दुष्कर्म, भीड़ ने पत्थर मारकर बचाई जान
    मैहर में आठवीं की छात्रा से दरिंदगी।

    HighLights

    1. एमपी में दोस्तों के साथ घूमने गई आठवीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म
    2. दोस्तों से तीन अज्ञात युवकों मारपीट कर छात्रा को कब्जे में लिया
    3. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर सामूहिक दुष्कर्म होने से बचाया

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। मध्य प्रदेश के मैहर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। गनीमत यह रही कि ऐन वक्त पर कुछ लोगों ने देख लिया और विरोध करते हुए पुलिस टीम को बुला लिया। अन्यथा छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की आशंका थी। मेडिकल जांच में छात्रा से दुष्कर्म की पुष्टि हुई है।

    दोस्तों के साथ घूमने गई थी छात्रा

    बताया जाता है कि पीड़ित छात्रा अपने ही हमउम्र दो दोस्तों के साथ घूमने के लिए अमरपाटन रोड पर गई थी। इसी दौरान तीन अज्ञात युवकों ने इन लोगों का रास्ता रोक लिया। छात्रा के साथ गए लड़कों से आरोपितों ने मारपीट की और आरोपितों में से एक युवक छात्रा को घसीटते हुए पहाड़ी की ओर ले गया। पीड़िता के मुताबिक उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद दूसरा आरोपित उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था तभी कुछ लोगों की नजर पड़ गई, जिन्होंने हो-हल्ला करते हुए पहाड़ी की ओर पथराव शुरू कर दिया।


    मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि हुई

    साथ ही इसकी सूचना पुलिस को भी दे दी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने छात्रा के स्वजन को घटना की सूचना देकर मैहर कोतवाली बुलवाया और छात्रा का मेडिकल कराया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हो गई। इसके बाद अज्ञात आरोपितों के विरुद्ध पाक्सो एक्ट सहित अन्य सुसंगत धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया।

    पुलिस को घटना की सूचना मिली थी, जिसने मौके पर पहुंचकर छात्रा के साथ सहानुभूति जताई और उसे अपने साथ कोतवाली ले आई। आरोपितों को पुलिस के आने का अंदाजा हो चुका था, इसलिए वो पुलिस के पहुंचने से पहले ही मौके से फरार हो गए। तीन अज्ञात आरोपितों पर अपराध दर्ज कर पुलिस उनकी खोज में जुट गई है। - अनिमेष द्विवेदी, टीआइ-कोतवाली मैहर।

