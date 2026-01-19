मैहर में आठवीं की छात्रा से दरिंदगी, पहाड़ी पर ले जाकर किया दुष्कर्म, भीड़ ने पत्थर मारकर बचाई जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। मध्य प्रदेश के मैहर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। गनीमत यह रही कि ऐन वक्त पर कुछ लोगों ने देख लिया और विरोध करते हुए पुलिस टीम को बुला लिया। अन्यथा छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की आशंका थी। मेडिकल जांच में छात्रा से दुष्कर्म की पुष्टि हुई है।

दोस्तों के साथ घूमने गई थी छात्रा बताया जाता है कि पीड़ित छात्रा अपने ही हमउम्र दो दोस्तों के साथ घूमने के लिए अमरपाटन रोड पर गई थी। इसी दौरान तीन अज्ञात युवकों ने इन लोगों का रास्ता रोक लिया। छात्रा के साथ गए लड़कों से आरोपितों ने मारपीट की और आरोपितों में से एक युवक छात्रा को घसीटते हुए पहाड़ी की ओर ले गया। पीड़िता के मुताबिक उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद दूसरा आरोपित उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था तभी कुछ लोगों की नजर पड़ गई, जिन्होंने हो-हल्ला करते हुए पहाड़ी की ओर पथराव शुरू कर दिया।