धोखाधड़ी से नौकरी पाने वाले आरक्षक को कोर्ट ने सुनाई 2 साल कैद की सजा, ऐसे पकड़ में आया था

सतना। धोखाधड़ी कर आरक्षक की नौकरी प्राप्त करने के मामले में जिला न्यायालय सतना से कड़ा संदेश देने वाला फैसला सामने आया है। माननीय प्रथम अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेश कुमार मिश्रा ने आरोपी टिंकू कुमार यादव पिता अरविंद प्रसाद यादव उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम बरौंधा शंभूगंज, जिला बांका (बिहार) को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके अतिरिक्त मप्र मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 के अंतर्गत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है।

मामले में शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी चंद्र प्रकाश मिश्रा ने पैरवी की। अभियोजन प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि आरोपी वर्ष 2013 की आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा में चयनित हुआ था। प्रशिक्षण के दौरान उसके हिंदी विषय न पढ़े जाने पर चयन प्रक्रिया संदिग्ध पाई गई।