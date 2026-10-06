शौचालय जाने के बहाने सतना केंद्रीय जेल की गौशाला से भागा आजीवन कारावास का बंदी

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। केंद्रीय जेल सतना में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा बंदी बुधवार को जेल की गौशाला से फरार हो गया। बंदी के फरार होने की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। तलाश के लिए अलग-अलग टीमें गठित जेल प्रशासन ने उसकी तलाश के लिए अलग-अलग टीमें गठित कर विभिन्न दिशाओं में रवाना की हैं। वहीं मामले में संबंधित कर्मचारी की लापरवाही सामने आने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। 2014 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी जेल प्रशासन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार फरार बंदी अच्छेलाल प्रजापति को सत्र प्रकरण क्रमांक 269/2013 में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपर सत्र न्यायाधीश अमरपाटन के न्यायालय ने 14 अक्टूबर 2014 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद से वह केंद्रीय जेल सतना में सजा भुगत रहा था।

जेल से बाहर कमान के लिए गौशाला में भेजा जा रहा था प्रशासन के मुताबिक अच्छेलाल करीब 13 वर्ष 3 माह से जेल में निरुद्ध था। वर्ष 2021 से उसे अस्थायी मुक्ति अवकाश का लाभ मिल रहा था और वह अब तक 15 बार अस्थायी मुक्ति अवकाश पर जा चुका था। जेल मुख्यालय के आदेश के अनुसार वर्ष 2022 से उसे जेल से बाहर कमान के लिए गौशाला में भेजा जा रहा था।