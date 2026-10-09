एमपी के रेल यात्रियों को नवरात्र पर बड़ा तोहफा, मैहर स्टेशन पर 15 जोड़ी ट्रेनों को मिला 5 मिनट का अस्थायी ठहराव

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना/मैहर। मैहर में शारदीय नवरात्र मेले के दौरान मां शारदा के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पश्चिम मध्य रेल से गुजरने वाली 15 जोड़ी ट्रेनों को मैहर स्टेशन पर पांच मिनट का अस्थायी ठहराव दिया गया है।

यह सुविधा 11 से 22 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेगी। इससे मुंबई, पुणे, चेन्नई, गोरखपुर, पटना, बनारस, रांची, गुवाहाटी सहित विभिन्न शहरों से मैहर आने-जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। अलग-अलग ट्रेनों के ठहराव की तिथियां निर्धारित पश्चिम मध्य रेल मुख्यालय, जबलपुर द्वारा 9 अक्टूबर को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, नवरात्र मेले में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है। अलग-अलग ट्रेनों के ठहराव की तिथियां निर्धारित की गई हैं। कुछ ट्रेनें पूरे निर्धारित अवधि में, जबकि कुछ केवल एक दिन विशेष पर मैहर स्टेशन पर रुकेंगी।