विंध्य और बुंदेलखंड के रेल नक्शे पर 24 अक्टूबर को नया अध्याय जुड़ा, छह दिन चलेगी आठ कोच वाली मेमू, देखें समय सारिणी

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। विंध्य और बुंदेलखंड के रेल नक्शे पर शनिवार, 24 अक्टूबर को एक नया अध्याय जुड़ गया। नागौद–देवेंद्रनगर–सतना और चुरहट–रीवा रेलखंड पर दो नई मेमू ट्रेनों की शुरुआत की गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वर्चुअली ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई।

नियमित संचालन 26 अक्टूबर से शुरू उद्घाटन के अवसर पर दोनों ट्रेनों में यात्रियों को निश्शुल्क सफर की सुविधा दी गई है। नियमित संचालन 26 अक्टूबर से शुरू होगा। इससे सतना, रीवा, पन्ना और सीधी क्षेत्र के यात्रियों को आवागमन का अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। रेल्वे ने यात्रियों को प्रोगनेट टिकट देकर यात्रा कराई।