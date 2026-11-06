सतना में रिहाई के बाद शक्ति प्रदर्शन पड़ा भारी, जमानत को समझी जीत; पुलिस ने जुलूस निकालकर भेजा जेल

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। जेल से रिहाई के बाद गैंगस्टर अंदाज में सड़क पर शक्ति प्रदर्शन करना मान सिंह उर्फ बेटू सिंगरौल और उसके साथियों को भारी पड़ गया। पुलिस ने आरोपियों का शहर में जुलूस निकाला सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने और सार्वजनिक रूप से कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले इस प्रदर्शन के बाद कोलगवां पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों का शहर में जुलूस निकाला। अपनी गलती का एहसास कराया आरोपियों को अपनी गलती का एहसास कराते हुए यह कहलवाया गया कि अब वे किसी को डराने-धमकाने के लिए जुलूस नहीं निकालेंगे। कार्रवाई सीएसपी मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में टीआई सुदीप सोनी की अगुआई वाली पुलिस टीम ने की। समर्थकों ने फूल-मालाओं से स्वागत किया 16 वर्षीय सत्यम शुक्ला हत्याकांड के आरोपी 23 वर्षीय मान सिंह उर्फ बेटू सिंगरौल को करीब 14 महीने जेल में रहने के बाद मंगलवार को न्यायालय से जमानत मिली थी। जेल से बाहर आते ही समर्थकों ने फूल-मालाओं से उसका स्वागत किया।

काफिले के साथ शहर में शक्ति प्रदर्शन किया बाइक रैली और चारपहिया वाहनों के काफिले के साथ शहर में शक्ति प्रदर्शन किया गया। काफिला बिरला रोड से होते हुए सिद्धार्थ कॉलोनी तक पहुंचा। इस दौरान बेटू बोलेरो के बोनट पर बैठकर सिगरेट पीता नजर आया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे थे।