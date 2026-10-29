सतना रेलवे स्टेशन की कैंटीन में तेज रफ्तार कार घुसी, नशेड़ी युवकों ने की जमकर तोड़फोड़

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। रेलवे स्टेशन परिसर में देर रात शराब के नशे में धुत युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। रेलवे सोसाइटी द्वारा संचालित कैंटीन में तेज रफ्तार कार से टक्कर मारकर तोड़फोड़ की गई।

कैंटीन को लाखों रुपये के नुकसान

आरोप है कि कार सवार युवकों ने कैंटीन संचालक और कर्मचारियों पर जानलेवा हमला करने का प्रयास भी किया। घटना में कैंटीन को लाखों रुपये के नुकसान की बात सामने आई है।

मौके पर पहुंची जीआरपी ने की कार्रवाई

वारदात के बाद मौके पर पहुंची जीआरपी ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा फरार है। रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थान पर हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं।