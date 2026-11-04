सतना में सिलेंडर की डिलीवरी करने पहुंची गाड़ी में आग, टंकियां नीचे उतार टाला बड़ा हादसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। शहर के उतैली स्थित पीएम आवास कॉलोनी में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब गैस सिलेंडर पहुंचाने वाले एक वाहन में अचानक आग लग गई।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लोगों ने बिना देर किए तत्परता दिखाई और वाहन से गैस सिलेंडरों को आनन-फानन में नीचे उतारना शुरू कर दिया। समय रहते सिलेंडरों को वाहन से अलग किए जाने के चलते संभावित बड़े हादसे का खतरा टल गया।
घटना के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। गैस सिलेंडरों से भरे वाहन में आग लगने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और ऐसे वाहनों में आग से बचाव के इंतजामों पर भी सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, आग लगने का कारण और घटना से हुए नुकसान की आधिकारिक जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।
आग से झुलसे वाहन की हालत देखकर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए है कि आखिर इतनी संवेदनशील गैस के सिलण्डेरों को ढोने के लिए कबाड़ वाहनों को क्यों लगाया गया है? आखिर इस पर भी कोई कार्रवाई होगी?
गैस सिलेंडर ले जा रहे वाहन में आग लगना गंभीर स्थिति पैदा कर सकता था। ऐसे में मौके पर मौजूद लोगों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। यह हादसा एक बड़ा गंभीर रुप भी ले सकता था।
गनीमत रहीं कि सही समय पर गैस सिलेंंडर वाहन से उतार लिए गए और वाहन में लगी आग पर काबू पाते हुए उसे बुझा लिया गया। अन्यथा यह एक त्रासदी का भी रूप ले सकता था।
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