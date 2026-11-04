सतना में सिलेंडर की डिलीवरी करने पहुंची गाड़ी में आग, टंकियां नीचे उतार टाला बड़ा हादसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। शहर के उतैली स्थित पीएम आवास कॉलोनी में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब गैस सिलेंडर पहुंचाने वाले एक वाहन में अचानक आग लग गई। बड़े हादसे का खतरा टल गया स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लोगों ने बिना देर किए तत्परता दिखाई और वाहन से गैस सिलेंडरों को आनन-फानन में नीचे उतारना शुरू कर दिया। समय रहते सिलेंडरों को वाहन से अलग किए जाने के चलते संभावित बड़े हादसे का खतरा टल गया।

वाहनों में आग से बचाव के इंतजामों पर भी सवाल खड़े घटना के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। गैस सिलेंडरों से भरे वाहन में आग लगने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था और ऐसे वाहनों में आग से बचाव के इंतजामों पर भी सवाल खड़े किए हैं। हालांकि, आग लगने का कारण और घटना से हुए नुकसान की आधिकारिक जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।