'बेटी से गंदी बात करते हैं मास्साब...' सीएम हेल्पलाइन पर मां ने की फरियाद; आरोपी शिक्षक निलंबित

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना/मैहर: 'यहां के मास्साबों को क्या हो गया है। अपने ही विद्यालय की नाबालिग छात्रा से गंदी बात करने लगे।' ऐसी फरियाद एक छात्रा की मां ने सीएम हेल्पलाइन में की है, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया है।

महिला की सीएम हेल्प लाइन पर शिकायत के बाद प्रशासनिक अमला सक्रिय हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक निलंबित कर दिया है। शिक्षक पर विद्यालय की छात्रा पर गलत निगाह रखने और आचरण का दोष पाया गया है। निलंबन की अवधि में आरोपी शिक्षक के लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी रामनगर का कार्यालय नियत किया है।