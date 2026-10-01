सागौन के बाद खैर पर तस्करों की नजर, सतना के जंगलों से यूपी-हरियाणा तक लकड़ी का नेटवर्क

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। सतना के जंगलों में सागौन के बाद अब खैर के पेड़ भी तस्करों के निशाने पर हैं। सिंहपुर, बरौंधा और नागौद वनपरिक्षेत्र में खैर के पेड़ों की कटाई के मामले सामने आने से जंगलों में सक्रिय लकड़ी तस्करी के नेटवर्क पर सवाल खड़े हो गए हैं।

वाहन से लकड़ी मिलने पर वन अपराध प्रकरण दर्ज हालिया मामले में नागौद वनपरिक्षेत्र के ग्राम कोलाड में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में खैर की लकड़ी का अवैध परिवहन करते ट्रक पकड़ा गया। वाहन से लकड़ी मिलने पर वन अपराध प्रकरण दर्ज कर पानीपत निवासी विराग लोहार और गोंडा निवासी अर्जुन राणा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

यह पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकने में भी अहम खैर की लकड़ी यूपी और हरियाणा तक भेजे जाने की बात भी सामने आती है। इसके भीतर के हिस्से से कत्था बनता है, जबकि लकड़ी की कठोरता के कारण इसका इस्तेमाल निर्माण, कृषि उपकरण और ईंधन में होता है। औषधीय उपयोग के साथ यह पेड़ मिट्टी के कटाव को रोकने में भी अहम है। शिकायत के बाद जांच में मिले थे कटाई के प्रमाण वन विभाग से जंगल के अंदर खैर के खड़े पेड़ों कि बहुतायत में काटे जाने कि शिकायत के बाद वन विभाग जब क्रियाशील हुआ तो उसे मझगवां व बरौंधा से सटे सिंहपुर रेंज में भारी मात्रा में खैर के पेड़ों को कटाकर उन्हें जंगल में ही छिपाएं जाने के प्रमाण प्राप्त हुए है और साथ ही विभाग ने खैर काटकर छि‍पाई हुई लकड़ी भी जब्त की थी।