सतना में क्लाउड की चौकसी करेगा एआई डिवाइस, खतरा भांपते ही देगा अलर्ट; ऐसे करेगा काम

शिवम कृष्ण त्रिपाठी, नईदुनिया, सतना। मोबाइल में फोटो, वीडियो और दस्तावेज रखने से लेकर अस्पतालों में मरीजों का रिकार्ड, बैंकों में खातों की जानकारी और कंपनियों का महत्वपूर्ण डेटा इंटरनेट के जरिए क्लाउड पर सुरक्षित रखा जा रहा है। ऐसे में लोग अपना डेटा जरूरत पड़ने पर कहीं से भी इस्तेमाल करते हैं।

साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए उपयोगी क्लाउड व्यवस्था को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) और मशीन लर्निंग आधारित क्लाउड सिक्योरिटी डिटेक्टिंग डिवाइस की अवधारणा विकसित की गई है। इस तकनीकी को इन लोगों ने विकसित किया इस तकनीकी को जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट के डाॅ. अमित अग्निहोत्री, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के डाॅ. देवरस पांडे और डाॅ. गौरी शंकर कुशवाहा, आईआईटी बिहटा के शुभम कुमार सहित अन्य शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। ऐसे समझें क्लाउड को मान लीजिए किसी अस्पताल के कंप्यूटर में मरीजों की जांच रिपोर्ट सीधे उसी कंप्यूटर में रखने के बजाय इंटरनेट के जरिए एक बड़े डेटा सेंटर में सुरक्षित रखी जाती है तो डाक्टर अधिकृत लागिन से कहीं से भी रिपोर्ट देख सकते हैं। इसका फायदा यह होता है कि डेटा को अलग-अलग कंप्यूटरों में रखने की जरूरत कम होती है।

...लेकिन इसके साथ खतरा भी अधिकृत व्यक्ति इंटरनेट के जरिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ खतरा भी है। यदि कोई साइबर अपराधी चोरी किए गए पासवर्ड से सिस्टम में घुसने की कोशिश करे, तो बड़ी मात्रा में डेटा अचानक बाहर भेजा जाए या किसी खाते से असामान्य समय पर लगातार लागिन किए जाएं तो यह सुरक्षा के लिए खतरे का संकेत हो सकता है। पहले सीखेगा कि सामान्य गतिविधि कैसी है प्रस्तावित प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि यह क्लाउड नेटवर्क के सामान्य व्यवहार को समझने का प्रयास करेगी। कौन सा डेटा कितनी मात्रा में और किस तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, कौन-से उपयोगकर्ता सामान्य समय में लागिन करते हैं।