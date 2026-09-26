चित्रकूट में फिर भारी बारिश का अलर्ट, खतरे के निशान पर पहुंची मंदाकिनी, जिला प्रशासन की तटीय क्षेत्रों पर नजर

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। जिले में चित्रकूट में मंदाकिनी फिर खतरे की घंटी बजा रही है। मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट के बीच लगातार हो रही बारिश ने नदी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचा दिया है। पिछले 24 घंटे में जिले में करीब 22 मिमी बारिश दर्ज हुई है।

शनिवार को मंदाकिनी का जल स्तर खतरे के निशान से 70 सेटीमीटर शुक्रवार को रामघाट में मंदाकिनी का जलस्तर 126.500 मीटर के खतरे के निशान पर पहुंच गया। रातभर हुई बारिश के बाद शनिवार को मंदाकिनी का जल स्तर खतरे के निशान से 70 सेटीमीटर ऊपर पहुंच गया। हालात बिगड़ने की आशंका पर सुबह से जिला प्रशासन तटीय क्षेत्रों पर अपनी नजर बनाएं हुए है।