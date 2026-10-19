सतना के सुरदहा घाट पर ऑटो पलटा, 14 घायलों में चार गंभीर; मची अफरा-तफरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। जिले के परसमनिया क्षेत्र स्थित सुरदहा घाट पर सोमवार को एक ऑटो पलटने से 14 लोग घायल हो गए। हादसे में चार लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

मौके पर अफरा-तफरी मच गई

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही प्रशासन के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया।

उपचार के लिए नागौद सिविल अस्पताल पहुंचाया

जानकारी के अनुसार, सुरदहा घाट पर ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के कारण उसमें सवार लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय स्तर पर घायलों की मदद की और उन्हें उपचार के लिए नागौद सिविल अस्पताल पहुंचाया गया।