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चित्रकूट में जुए के फड़ पर कार्रवाई में घिरे भाजपा मंडल कोषाध्यक्ष अश्वनी पांडे, FIR में 21वें नंबर पर नाम

पुलिस के प्रेस नोट में उनकी गिरफ्तारी का उल्लेख होने की जानकारी भी सामने आई है।

By Digital DeskEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Tue, 03 Nov 2026 11:33:15 AM (IST)Updated Date: Tue, 03 Nov 2026 11:33:15 AM (IST)
चित्रकूट में जुए के फड़ पर कार्रवाई में घिरे भाजपा मंडल कोषाध्यक्ष अश्वनी पांडे, FIR में 21वें नंबर पर नाम
वन विभाग के खिलाफ धरने पर बैठे विधायक के बगल में लाल घेरे में काले चश्मा लगाए बैठा था जुआ खेल प्रेमी मंडल कोषाध्यक्ष।

HighLights

  1. मारकुंडी थाने में एफआईआर दर्ज
  2. पुलिस के प्रेस नोट में गिरफ्तारी का उल्लेख
  3. विधायक के धरने में भी आए थे नजर

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना/चित्रकूट। जुए के फड़ पर पुलिस की कार्रवाई में भाजपा के मझगवां मंडल कोषाध्यक्ष अश्वनी पांडे का नाम सामने आने से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है।

प्राथमिकी में उनका नाम 21वें क्रम पर दर्ज

उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के मारकुंडी थाना क्षेत्र में जुआ खेलने और खिलाने के आरोपों से जुड़ी प्राथमिकी में उनका नाम 21वें क्रम पर दर्ज बताया गया है। वहीं, पुलिस के प्रेस नोट में उनकी गिरफ्तारी का उल्लेख होने की जानकारी भी सामने आई है।

कार्रवाई और गिरफ्तारी पर चर्चा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जुए के फड़ पर पुलिस की कार्रवाई के दौरान कथित फड़ संचालक अश्वनी पांडे के फरार होने की बात कही गई थी।

गिरफ्तारी से मामला चर्चा में आ गया

पुलिस के प्रेस नोट में उनकी गिरफ्तारी का उल्लेख किए जाने से मामला चर्चा में आ गया। हालांकि, गिरफ्तारी की परिस्थिति और तारीख की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।

विधायक के धरने में भी दिखे थे

वन विभाग की कार्रवाई के विरोध में चित्रकूट विधायक के धरने के दौरान अश्वनी पांडे उनके पास बैठे नजर आए थे। अब जुए के मामले में नाम सामने आने के बाद उनकी राजनीतिक सक्रियता भी चर्चा का विषय बन गई है।


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