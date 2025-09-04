मेरी खबरें
    MP के मैहर में शराब तस्करी में भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष गिरफ्तार, कार सहित 8 पेटी शराब जब्‍त

    बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान तीन आरोपितों को हथकड़ी पहनाई गई, जबकि भाजपा नेता के बेटे को पुलिस का अभयदान मिलता रहा। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। कुल मिलाकर, भाजपा नेत्री के बेटे और युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष के शराब तस्करी में पकड़े जाने से राजनीतिक गलियारों में हडक़ंप मच गया है। पार्टी की चुप्पी सवालों के घेरे में है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 07:26:09 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 07:33:23 PM (IST)
    MP के मैहर में शराब तस्करी में भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष गिरफ्तार, कार सहित 8 पेटी शराब जब्‍त
    -रामनगर पुलिस की कार्रवाई, भाजपा नेत्री मधु गौतम का बेटा अभिनव गौतम निकला मास्टरमाइंड।

    HighLights

    1. बड़े भाजपा नेता ने छुड़ाने बनाया दबाव, लेकिन पुलिस ने नहीं मानी बात।
    2. तीन साथियों संग गिरफ्तार, राजेश गुप्ता पर पहले से दर्ज था एक प्रकरण।
    3. संगठन की चुप्पी पर उठ रहे सवाल, पार्टी की ओर से कोई कार्यवाही नहीं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। सतना जिला के कोठी मंडल के भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अभिनव गौतम को बुधवार की रात मैहर जिला के रामनगर थाना क्षेत्र में आठ पेटी अवैध शराब व कफ सिरप के साथ पकड़ गया है। यह पूरी कार्रवाई रामनगर थाना पुलिस द्वारा कि गई है।

    दरअसल रामनगर थाना पुलिस ने शराब तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें भाजपा युवा मोर्चा कोठी मंडल अध्यक्ष अभिनव गौतम भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक कार और आठ पेटी अवैध शराब जब्‍त की है।

    सभी आरोपितों को न्यायालय में पेश कर दिया गया। सूत्रों का कहना है कि गिरफ्तार आरोपी को बचाने के लिए एक बड़े भाजपा नेता ने पुलिस पर भारी दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन रामनगर पुलिस ने दबाव को नजरअंदाज करते हुए कार्रवाई पूरी की।

    भाजपा नेत्री का बेटा व स्वयं भी युवा मोर्चा का पदाधिकारी

    पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपियों में भाजपा नेत्री मधु गौतम का बेटा अभिनव गौतम भी है, जो वर्तमान में युवा मोर्चा कोठी मंडल अध्यक्ष के पद पर है। उसके साथ तीन अन्य साथी भी पकड़े गए हैं। इनमें राजेश गुप्ता नाम का व्यक्ति भी शामिल है, जिसके खिलाफ पूर्व में धारा 34/2 के तहत मामला दर्ज हुआ था, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है।

    विपक्षी दलों के तीखे आरोप

    वहीं, इस पूरे मामले पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भाजपा पर तीखे आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि भाजपा के बड़े नेताओं के संरक्षण में अपराध फल-फूल रहा है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि गिरफ्तारी के बावजूद भाजपा संगठन ने अब तक अपने युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष पर कोई कार्यवाही नहीं की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अवैध शराब का कारोबार क्षेत्र में लगातार फल-फूल रहा है और इसमें कई प्रभावशाली लोग सीधे या परोक्ष रूप से शामिल हैं। पुलिस की कार्रवाई को लोगों ने सराहा है, लेकिन यह भी अपेक्षा जताई कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए।

