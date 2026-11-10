नईदुनिया प्रतिनिधि, चित्रकूट। सोमवार सुबह छह बजे मंदाकिनी नदी के किनारे पारंपरिक गधा मेला भी शुरू हुआ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों से व्यापारी गधे लेकर पहुंचे।

संजय कपूर जैसे नाम वाले गधे आकर्षण का केंद्र

मेले की खास पहचान फिल्मी सितारों के नाम पर गधों का नामकरण है। यहां अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, शाहरुख खान और संजय कपूर जैसे नाम वाले गधे आकर्षण का केंद्र बने रहे।

नस्ल, कद-काठी, लंबाई और ताकत के आधार पर तय होती है कीमत

व्यापारी इन्हीं नामों से खरीदारों को गधों की पहचान बताते हैं। उनकी कीमत नस्ल, कद-काठी, लंबाई और ताकत के आधार पर तय होती है। व्यापारियों के मुताबिक मेले में हर साल करोड़ों रुपये का कारोबार होता है। स्थानीय मान्यता है कि इस मेले की शुरुआत मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। तब से यह परंपरा लगातार चली आ रही है।