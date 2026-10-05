चित्रकूट विधायक ने की वन विभाग के जिम्मेदारों के सामने टेक्ट्रर छोड़ने की मांग, बोले- मैं यहीं धरना दूंगा

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। वन भूमि पर जुताई कर कथित अतिक्रमण के प्रयास में ट्रैक्टर जब्त किए जाने की कार्रवाई को लेकर चित्रकूट विधायक और वन विभाग आमने-सामने आ गए। विधायक ने वन विभाग की कार्रवाई का विरोध करते हुए मौके पर ही ट्रैक्टर छोड़ने की मांग की।
उन्होंने अधिकारियों से दो टूक कहा कि जब तक ट्रैक्टर नहीं छोड़ा जाएगा, वह मौके से नहीं हटेंगे और धरने पर बैठे रहेंगे। मामला वन मंडल सतना के वन परिक्षेत्र मझगवां अंतर्गत कररिया बीट के चुनहाहार का है।
वन विभाग के अनुसार, 4 अक्टूबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कक्ष क्रमांक पी-830 में कुछ लोग ट्रैक्टर से वन भूमि की जुताई कर अतिक्रमण का प्रयास कर रहे हैं। सूचना पर वन अमला मौके पर पहुंचा, जहां ट्रैक्टर से जुताई की जा रही थी। वनकर्मियों ने संबंधित लोगों से भूमि से जुड़े वैधानिक दस्तावेज मांगे, लेकिन कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।
वन विभाग के मुताबिक पूछताछ में सामने आया कि कथित रूप से चुनवाद सिंह, निवासी बिछियन के कहने पर वन भूमि की जुताई कराई जा रही थी। जुताई में इस्तेमाल आइशर ट्रैक्टर बिना नंबर का था, जो हिरौंदी निवासी मणिराज सिंह का बताया गया है। ट्रैक्टर सुखेंद्र सिंह चला रहे थे।
वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर जब्त कर भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत वन अपराध प्रकरण दर्ज किया है। इसी कार्रवाई के विरोध में चित्रकूट विधायक मौके पर पहुंच गए और वन विभाग के अधिकारियों के सामने ट्रैक्टर छोड़ने की मांग करते हुए धरना शुरू कर दिया।
स्थिति को देखते हुए एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी, एसडीओ और रेंजर समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और विधायक को समझाने का प्रयास किया। अधिकारी काफी देर तक विधायक के साथ जमीन पर बैठकर बातचीत करते रहे। विधायक के धरने और वन विभाग की कार्रवाई के बीच देर तक मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। मामले में अब प्रशासन और वन विभाग के अगले कदम पर नजर है।
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