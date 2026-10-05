चित्रकूट विधायक ने की वन विभाग के जिम्मेदारों के सामने टेक्ट्रर छोड़ने की मांग, बोले- मैं यहीं धरना दूंगा

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। वन भूमि पर जुताई कर कथित अतिक्रमण के प्रयास में ट्रैक्टर जब्त किए जाने की कार्रवाई को लेकर चित्रकूट विधायक और वन विभाग आमने-सामने आ गए। विधायक ने वन विभाग की कार्रवाई का विरोध करते हुए मौके पर ही ट्रैक्टर छोड़ने की मांग की।

मामला वन परिक्षेत्र मझगवां के कररिया बीट के चुनहाहार का उन्होंने अधिकारियों से दो टूक कहा कि जब तक ट्रैक्टर नहीं छोड़ा जाएगा, वह मौके से नहीं हटेंगे और धरने पर बैठे रहेंगे। मामला वन मंडल सतना के वन परिक्षेत्र मझगवां अंतर्गत कररिया बीट के चुनहाहार का है। वन भूमि की जुताई कर अतिक्रमण का प्रयास कर रहे हैं वन विभाग के अनुसार, 4 अक्टूबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कक्ष क्रमांक पी-830 में कुछ लोग ट्रैक्टर से वन भूमि की जुताई कर अतिक्रमण का प्रयास कर रहे हैं। सूचना पर वन अमला मौके पर पहुंचा, जहां ट्रैक्टर से जुताई की जा रही थी। वनकर्मियों ने संबंधित लोगों से भूमि से जुड़े वैधानिक दस्तावेज मांगे, लेकिन कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।