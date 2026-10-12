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चित्रकूट में दिखेगा थाईलैंड की रामायण का अनूठा स्वरूप, 13 अक्‍टूबर को खोन नृत्य-नाटिका में होगा युद्ध का मंचन

सांस्कृतिक विविधता से दर्शकों को परिचित कराने के उद्देश्य से संस्कृति विभाग की पहल पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय श्रीरामलीला उत्सव में थाईलैंड की रामायण का ...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Mon, 12 Oct 2026 11:17:58 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Oct 2026 11:17:58 PM (IST)
चित्रकूट में दिखेगा थाईलैंड की रामायण का अनूठा स्वरूप, 13 अक्‍टूबर को खोन नृत्य-नाटिका में होगा युद्ध का मंचन
अंतरराष्ट्रीय श्रीरामलीला उत्सव में 14-15 मिनट की विशेष प्रस्तुति। फाइल

HighLights

  1. कलात्मक विरासत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर दिलाना ही इसका उद्देश्य
  2. 13 से 19 अक्टूबर तक विभिन्न प्रसंगों पर आधारित लीला प्रस्तुतियां
  3. भारतीय संस्कृति के साथ विश्व की रामायण परंपराओं से रूबरू होंगे दर्शक

शिवम कृष्‍ण त्रिपाठी, नईदुनिया, चित्रकूट। भगवान श्रीराम की कथा भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों की सांस्कृतिक परंपराओं में रची-बसी है। अलग-अलग देशों में रामायण को स्थानीय संस्कृति, कला और परंपराओं के अनुरूप विशिष्ट स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है।

राम व रावण के बीच युद्ध के दृश्य प्रमुख होंगे

थाईलैंड का रामायण प्रस्तुति समूह अपनी पारंपरिक ‘रामाकियन’ पर आधारित खोन नृत्य-नाटिका के माध्यम से भगवान श्रीराम के जीवन से जुड़े प्रसंगों का मंचन करेगा। इसमें स्वर्ण मृग का पीछा करने, सीता हरण और भगवान राम व रावण के बीच युद्ध के दृश्य प्रमुख होंगे।


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रामायण की थाई परंपरा से रूबरू होंगे दर्शक

थाईलैंड में रामायण को ‘रामाकियन’ के नाम से जाना जाता है। यह वहां की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय रामकथा से प्रेरित इस परंपरा में थाई संस्कृति, पारंपरिक वेशभूषा, नृत्य, अभिनय और विशिष्ट कलात्मक शैली का समन्वय देखने को मिलता है।

भोपाल से आए कार्यक्रम समन्वयक संजय मिश्रा ने बताया कि इस उत्सव के माध्यम से चित्रकूट के दर्शकों को न केवल भारतीय रामलीला की विविध शैलियों, बल्कि दूसरे देशों में प्रचलित रामायण के विशिष्ट स्वरूपों को भी देखने-समझने का अवसर मिलेगा। थाईलैंड की प्रस्तुति इसी अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

रामकथा के स्वरूप से परिचित कराएगी प्रस्तुति

चित्रकूट में होने वाली यह प्रस्तुति दर्शकों को रामकथा के उस स्वरूप से परिचित कराएगी, जो भारतीय परंपरा से जुड़ा होने के बावजूद अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान रखता है। थाईलैंड का यह प्रस्तुति समूह देश के उत्कृष्ट कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है।

कलात्मक विरासत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर दिलाना उद्देश्य

उद्देश्य रामायण की परंपरा को जीवंत बनाए रखने के साथ थाई संस्कृति और कलात्मक विरासत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाना भी है। समूह की प्रस्तुतियां विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक संवाद और आपसी संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

खोन नृत्य-नाटिका में दिखेंगे रामकथा के प्रमुख प्रसंग

लगभग 14 से 15 मिनट की इस प्रस्तुति में रिकॉर्डेड संगीत के साथ खोन नृत्य-नाटिका के माध्यम से रामकथा का मंचन किया जाएगा। खोन थाईलैंड की पारंपरिक मुखौटा नृत्य-नाट्य शैली है, जिसमें नृत्य, अभिनय, संगीत और आकर्षक वेशभूषा के जरिए कथा को जीवंत किया जाता है। इस कला को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है।

  • रावण मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण कर सीता के आश्रम के पास जाने का आदेश देता है।

  • स्वर्ण मृग को देखकर सीता भगवान राम से उसे पकड़ने का आग्रह करती हैं।

  • मृग का पीछा करते हुए राम वन में दूर निकल जाते हैं।

  • उस पर बाण चलाते हैं। मृत्यु के समय मारीच राम की आवाज में पुकार लगाता है।

  • यह सुनकर सीता लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजने का आग्रह करती हैं।

  • अंततः लक्ष्मण आश्रम छोड़कर राम की खोज में निकल पड़ते हैं।

  • रावण साधु का वेश धारण कर आश्रम पहुंचता है और सीता का हरण करता है।

  • अपने रथ से लंका ले जाता है। इसके बाद राम सीता की खोज में निकलते हैंं।

  • प्रसंगों को खोन नृत्य-नाटिका की विशिष्ट शैली में प्रस्तुत किया जाएगा।

सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का संदेश

थाईलैंड की रामायण प्रस्तुति केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का माध्यम भी है। पारंपरिक थाई शिल्प, कलात्मक कौशल और शाही दरबार से जुड़ी प्रस्तुति परंपराओं की झलक इस कला में दिखाई देती है।

देशों की साझा सांस्कृतिक जड़ों को रेखांकित करेगा

चित्रकूट में आयोजित अंतरराष्ट्रीय श्रीरामलीला उत्सव भारतीय संस्कृति के आध्यात्मिक महत्व और रामकथा की वैश्विक लोकप्रियता को एक मंच पर लाने का प्रयास है। भारतीय रामायण परंपरा और थाईलैंड की ‘रामाकियन’ के माध्यम से यह आयोजन दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक जड़ों को रेखांकित करेगा।

13 से 19 अक्टूबर तक होंगी विभिन्न रामलीला प्रस्तुतियां

अंतरराष्ट्रीय श्रीरामलीला उत्सव के अंतर्गत 13 से 19 अक्टूबर तक रामकथा के विविध प्रसंगों पर आधारित प्रस्तुतियों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम सूची के अनुसार, विभिन्न तिथियों पर अलग-अलग प्रसंगों के माध्यम से भगवान श्रीराम के जीवन, आदर्शों और रामायण की सांस्कृतिक परंपराओं को मंच पर जीवंत किया जाएगा।

  • 13 अक्टूबर: सीता हरण, राम-रावण युद्ध और खोन नृत्य-नाटिका के अंतर्गत स्वर्ण मृग प्रसंग की प्रस्तुति होगी। इसके साथ श्रीराम जन्म एवं बाल लीला का मंचन भी निर्धारित है।

  • 14 अक्टूबर: यक्षगान के माध्यम से महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा, सीता स्वयंवर और श्रीराम-रावण युद्ध से जुड़े प्रसंग प्रस्तुत किए जाएंगे। मुख्य प्रस्तुति में सीता स्वयंवर को केंद्र में रखा जाएगा।

  • 15 अक्टूबर: वनगमन एवं वन जीवन पर आधारित प्रस्तुति होगी। इसमें कैकेयी के वरदान, राम के वनगमन, भरत मिलाप और अन्य प्रमुख प्रसंगों को मंचित किया जाएगा।

  • 16 अक्टूबर: चंडू भागवत, सीता हरण, श्रीराम-सुग्रीव मिलन और सुग्रीव-हनुमान संवाद जैसे प्रसंगों की प्रस्तुतियां होंगी। मुख्य प्रस्तुति में सीता हरण एवं श्रीराम की खोज को प्रमुखता दी जाएगी।

  • 17 अक्टूबर: हनुमान द्वारा लंका में प्रवेश, बालि वध, सुग्रीव राज्याभिषेक और हनुमान जी की भक्ति से जुड़े प्रसंग मंचित किए जाएंगे।

  • 18 अक्टूबर: रामचरितमानस के लंका से जुड़े प्रसंगों के साथ लक्ष्मण मूर्छा और संजीवनी बूटी जैसे महत्वपूर्ण दृश्यों की प्रस्तुति होगी।

  • 19 अक्टूबर: सीता स्वयंवर, श्रीराम की अयोध्या वापसी, सीता हरण और राम-रावण युद्ध सहित रामकथा के विभिन्न प्रसंगों पर आधारित प्रस्तुतियां होंगी।

अंतरराष्ट्रीय स्वरूपों को भी जानने का अवसर

इन कार्यक्रमों के माध्यम से दर्शकों को भारत के विभिन्न क्षेत्रों की लोकनाट्य परंपराओं के साथ रामायण के अंतरराष्ट्रीय स्वरूपों को भी जानने का अवसर मिलेगा।

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