नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग की उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी द्वारा आयोजित इस तीन दिवसीय समारोह में देश के ख्यातिलब्ध संगीतज्ञ और नृत्य कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। तीनों दिन कार्यक्रम शाम 7 बजे से शुरू होंगे और श्रोता-दर्शकों के लिए प्रवेश निश्‍शुल्क रहेगा।

संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी होंगे मुख्य आतिथ्य समारोह का शुभारंभ 13 नवंबर को संस्कृति मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र सिंह लोधी के मुख्य आतिथ्य में होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री तथा मैहर जिले की प्रभारी मंत्री राधा सिंह करेंगी। विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद गणेश सिंह और विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी उपस्थित रहेंगे।