नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। तापमान में गिरावट और सुबह के समय ठंडे मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के संचालन समय में बदलाव किया है। कलेक्टर ने जारी किया समय परिवर्तन का आदेश कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सतीश कुमार एस ने आदेश जारी कर जिले में संचालित सभी शासकीय, अशासकीय एवं केंद्रीय विद्यालयों सहित जवाहर नवोदय विद्यालय, आईसीएसई, सीबीएसई और अन्य मान्यता प्राप्त स्कूलों के समय में परिवर्तन किया है। यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी जारी आदेश के अनुसार, नर्सरी से कक्षा आठवीं तक की कक्षाएं अब सुबह 9 बजे से संचालित होंगी। यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुबह 9 बजे से पहले किसी भी स्कूल का संचालन नहीं किया जाएगा।

संबंधित अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन को दी सूचना अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं एवं मूल्यांकन संबंधी कार्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम और समय के अनुसार ही संचालित होंगे। आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन को दिए गए हैं। यह आदेश 19 नवंबर 2026, गुरुवार से प्रभावशील होगा।