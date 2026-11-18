नईदुनिया, प्रतिनिधि, सतना। अपने राजस्व प्रतिपूर्ति के लिए नगरीय प्रशासन ने एक नई तरकीब जुटाई है। जिसके तहत नगर निगम करीब 401 अनावश्यक विद्युत कनेक्शनों को बंद कर इनके जरिए होने वाले खर्च पर लगाम लगाएंगा। प्रभाव नगर निगम के सलाना बजट पर पड़ेगा कार्रवाई का सीधा प्रभाव नगर निगम के सलाना बजट पर पड़ेगा और इस प्रकार निगम करीब हर माह 1.25 करोड़ रुपये का बजट राजस्व की बचत करेगा। 15 करोड़ रुपये की राशि बचाने का अनुमान नगर निगम ने अपने 864 विद्युत कनेक्शनों की पड़ताल कर 401 कनेक्शन बंद करा दिए हैं। मौजूदा बचत का आकलन करें तो सालभर में करीब 15 करोड़ रुपये की राशि बचाने का अनुमान है। नगर निगम आयुक्त डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा के निर्देश पर विद्युत विभाग और विद्युत वितरण कंपनी की संयुक्त टीम ने निगम के सभी विद्युत कनेक्शनों का भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान प्रत्येक कनेक्शन की उपयोगिता, वास्तविक जरूरत और बिजली खपत की समीक्षा की गई। जांच में बिना जरूरत वाले कनेक्शन बंद

जांच में सामने आया कि बड़ी संख्या में ऐसे कनेक्शन संचालित थे, जिनकी अब कोई खास उपयोगिता नहीं रह गई थी। इसके बाद इन्हें बंद कराने की कार्रवाई की गई। स्ट्रीट लाइट से लेकर पंप तक की जांच कार्रवाई के तहत बंद कराए गए 401 कनेक्शनों में 358 कनेक्शन स्ट्रीट लाइट, नगर निगम के भवनों और पार्कों से संबंधित हैं, जबकि 43 कनेक्शन पंपों के हैं। इन कनेक्शनों के बंद होने के बाद निगम के कुल विद्युत कनेक्शनों की संख्या 864 से घटकर 463 रह गई है।