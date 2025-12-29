आपत्तिजनक ऑडियो मामला... प्रभारी प्राचार्य को परिषद से हटाया, छाया श्रीवास्तव संभालेंगी नई जिम्मेदारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। सतना के डिग्री कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य से जुड़ा एक कथित आपत्तिजनक ऑडियो सामने आने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की शैक्षणिक परिषद में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। विवादित ऑडियो और संवादों को संज्ञान में लेते हुए उन्हें विभाग प्रमुख के पद से हटा दिया गया है और परिषद की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। अब उनके स्थान पर छाया श्रीवास्तव को इस पद का दायित्व सौंपा गया है।

अधिवेशन में लिया गया निर्णय इस मामले पर हाल ही में छिंदवाड़ा में आयोजित परिषद के अधिवेशन के दौरान विस्तार से चर्चा हुई थी। ऑडियो में इस्तेमाल की गई भाषा और संवाद पर गंभीर आपत्ति जताते हुए अधिवेशन में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि संबंधित अधिकारी को किसी भी पद पर बनाए रखना परिषद की छवि और शुचिता के लिए उचित नहीं है। इसी के परिणाम स्वरूप यह प्रशासनिक कार्रवाई की गई है।