सतना के नारायण मुक्तिधाम को सबसे पवित्र स्थान बता कन्या खिलाने पर बहस, पढ़ें कितना उचित है श्मशान में भोज

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। एक तरफ देवी के नौ दिन में नौ कन्या खिलाने का रिवाज अब लोगों के घरों, पंडालों, संस्थाओं से निकलकर अब श्मशान घाट तक पहुंच गया है। इसके साथ कन्या भोजन करने वाली बच्चियों के स्वास्थ्य व सेहत को लेकर भी बात छिड़ गई।

आस्था से जुड़ी मान्यताओं के बीच अनूठी पहल धार्मिक परंपराओं और आस्था से जुड़ी मान्यताओं के बीच मथुरा बस्ती निवासी फूलमती केवट की एक अनूठी पहल चर्चा का विषय बन गई है। फूलमती ने नारायण मुक्तिधाम में कन्या भोज का आयोजन कराया। फूलमती ने मुक्तिधाम को सबसे पवित्र स्थान बताते हुए यहां कन्याओं को भोजन कराने की पहल की।