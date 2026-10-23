मैहर में धीरेंद्र शास्त्री का बल्ला गरजा, पहली ही बॉल पर लगाया शानदार छक्का, साथ में नजर आए SP

नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। धार्मिक कार्यक्रमों के बीच शास्त्री का खेलप्रेम भी सामने आया। केजेएस परिसर में उन्होंने मैहर पुलिस अधीक्षक अवधेश प्रताप सिंह के साथ क्रिकेट खेला। मैदान पर उतरने से पहले एसपी ने उनका आशीर्वाद लिया। दृश्य परिसर में चर्चा का विषय बना रहा दोनों ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी में हाथ आजमाए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पहली ही बॉल पर छक्का लगाया, जबकि एसपी भी उनकी बॉलों पर चौके-छक्के लगाते नजर आए। यह दृश्य परिसर में चर्चा का विषय बना रहा।

धार्मिक और सामाजिक संदेशों के साथ अलग अंदाज मां शारदा की नगरी मैहर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का धार्मिक और सामाजिक संदेशों के साथ अलग अंदाज भी देखने को मिला। मैहर पहुंचे शास्त्री का केजेएस सीमेंट परिसर में भव्य स्वागत किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया कंपनी के चेयरमैन पवन आलूवालिया ने उनकी अगवानी की। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। देर रात उन्होंने केजेएस आवासीय परिसर में नवनिर्मित पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री स्पोर्ट्स एरीना का उद्घाटन भी किया। मां शारदा के दर्शन, कुल्हड़ में चाय का आनंद मैहर प्रवास के दौरान शुक्रवार को धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री मां शारदा मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मंदिर की धार्मिक महत्ता और व्यवस्थाओं की सराहना की। इस दौरान प्रधान पुजारी पवन महाराज और सांसद गणेश सिंह की मौजूदगी में उन्होंने मंदिर की गुफा में नारियल के खोल से बने कुल्हड़ में चाय का आनंद लिया।