प्रेमी से फोन पर विवाद बढ़ा तो युवती ने नस काटकर किया आत्महत्या का प्रयास

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 02 Dec 2025 06:59:14 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Dec 2025 06:59:14 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। कोलगवां थाना क्षेत्र की नई बस्ती में सोमवार देर रात एक युवती ने प्रेमी से विवाद के बाद हाथ की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर हालत में परिजनों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति में सुधार बताया जा रहा है।

    आवेश में युवती ने ब्लेड से कलाई काटी

    स्वजनों के मुताबिक युवती देर रात अपने प्रेमी अमित कुशवाहा, निवासी ताला, से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत के दौरान शादी को लेकर दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि आवेश में आकर युवती ने ब्लेड से अपनी कलाई काट ली। खून बहते देख परिजन घबरा गए और तुरंत उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए।


    तीन साल से प्रेम संबंध, युवक की विवाह को लेकर असहमति

    अस्पताल में युवती ने बताया कि वह पिछले तीन वर्षों से अमित से प्रेम करती है और उससे विवाह करना चाहती है। लेकिन अमित अब शादी के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। इसी मानसिक दबाव ने उसे यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। स्वजनों ने बताया कि यह पहला प्रयास नहीं है। करीब छह माह पहले भी युवती ने इसी तरह नस काटकर जान देने की कोशिश की थी, लेकिन समय रहते बचा लिया गया था। उस समय उसने पुलिस में शिकायत नहीं की थी।

