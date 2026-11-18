नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में विवादों और विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में रहे डॉक्टरों की पदस्थापना अब सतना मेडिकल कॉलेज में हो रही है। पहले रीवा मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन अधिष्ठाता डॉ. सुनील कुमार अग्रवाल को हटाकर सतना मेडिकल कॉलेज का अधिष्ठाता बनाया गया था।

विवादों में आए डॉ. मनोज कुमार इंदुरकर अब महिला डॉक्टर की शिकायत और जूनियर डॉक्टरों के लगातार प्रदर्शन के बीच विवादों में आए जनरल मेडिसिन विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार इंदुरकर को भी शासन ने रीवा से सतना स्थानांतरित कर दिया है। इस फैसले के बाद सतना मेडिकल कॉलेज में रीवा से जुड़े विवादित प्रकरणों के डॉक्टरों की पदस्थापना को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

17 नवंबर को स्थानांतरण का आदेश जारी किया लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 17 नवंबर को डॉ. मनोज इंदुरकर के स्थानांतरण का आदेश जारी किया। उन्हें आगामी आदेश तक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना में प्राध्यापक, जनरल मेडिसिन के पद पर पदस्थ किया गया है। आदेश में स्थानांतरण का आधार प्रशासकीय कार्य सुविधा बताया गया है। पहले रीवा के डीन को बनाया था सतना का अधिष्ठाता यह पहला मौका नहीं है, जब रीवा मेडिकल कॉलेज से जुड़े विवादों के बीच वहां के वरिष्ठ अधिकारी को सतना भेजा गया हो। इससे पहले 6 सितंबर 2026 को रीवा मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन अधिष्ठाता डॉ. सुनील कुमार अग्रवाल का तबादला कर उन्हें सतना मेडिकल कॉलेज का अधिष्ठाता बनाया गया था।